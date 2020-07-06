"Будут добиваться условного срока": адвокат отреагировал на обвинение Ефремову

"Будут добиваться условного срока": адвокат отреагировал на обвинение Ефремову
Михаил Ефремов. Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Защитник семьи Захарова допускает, что артист может уйти от реального наказания

Защитник семьи Сергея Захарова Александр Добровинский считает, что адвокат Михаила Ефремова намерен добиваться условного срока для своего подзащитного. 

В комментарии телеграм-каналу RT Добровинский сказал, что обвинение, которое следствие предъявило Ефремову, не стало сюрпризом для его клиентов.

"Боюсь, началась игра для получения условного наказания",

– сказал Добровинский.

По мнению защитника семьи Захарова, адвокат актера будет делать что угодно, лишь бы Ефремов ушел от реального наказания. Однако Добровинский надеется, что то, что артист театра "Современник" не хочет признавать вину, не окажет никакого влияния на решение, который в итоге вынесет суд.

Напомним, 8 июня в центре столицы произошло смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова. При актер был очень пьян. В итоге погиб работник одной из курьерских служб Сергей Захаров. Ефремова на два месяца отправили под домашний арест. Спустя месяц после смертельной аварии артисту театра "Современник" предъявили окончательное обвинение. При этом сам Ефремов своей вины не признает

Александра ЛЕОНИДОВА

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