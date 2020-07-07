"У нас козыря круче": Джигурда заплевал Соловьева из-за Ефремова

"У нас козыря круче": Джигурда заплевал Соловьева из-за Ефремова
Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист пообещал журналисту увольнение и пригрозил секретными документами

Никита Джигурда подает в суд на Владимира Соловьева. Об этом он сообщил после того, как телеведущий обнародовал результаты экспертизы, которые якобы доказывают вину Михаила Ефремова. Видеообращение эпатажный артист опубликовал в соцсети.

Джигурда заявил: Соловьев нарушил закон, показав документ, что актер действительно был за рулем машины в момент смертельной аварии. Однако адвокаты артиста, по его словам, готовят иск не только поэтому. Скандального актера также возмутило то, что ведущий "бездоказательно" оскорбил его и назвал "бездарным актеришкой".

"Процесс будет громкий",

– пообещал Джигурда. И уточнил, что не боится подавать в суд на Соловьева, в отличие от остальных, несмотря на связи телеведущего. Актер возмущен тем, что журналист "натравливает славян друг на друга" и оскорбляет людей.

"Я буду рвать тебя, Володя, в суде, раз ты не хочешь по-пацански быть честным",

– предупредил в "Инстаграм" артист, которому, по его словам, Соловьев отказал в разбирательствах иным способом. Джигурда добавил, что у него есть документы, способные разоблачить ведущего "Воскресного вечера", после чего того ждет увольнение. "У нас козыря круче", – написал он.

Кроме того, добавил актер, эти документы помогут защитить Ефремова и доказать его невиновность. "Мы отстоим Мишку", – заключил он.

Напомним, что после аварии Михаил Ефремов свою вину признавать отказался. Джигурда считает, что коллега поступил правильно. Тем не менее окончательное обвинение артисту уже предъявили.

Карина СИРАЗОВА

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М
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полезла разная шушера из нор,давненько не было новостей о *хриплом*,вот решил себя за волосы вытащить из норы
как же вы все гадки,скоморохи и платные патриоты,все за деньги и пиара
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