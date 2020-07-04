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Скандал вокруг смертоносного ДТП с участием Михаила Ефремова продолжает набирать обороты. Артист отказался признать себя виновным 3 июля. Его защита сменила тактику поведения в суде.
У журналистов появилась своя версия того, как адвокаты будут "отмазывать" популярного артиста от тюрьмы. Кроме того, что защита постарается доказать присутствие другого человека за рулем автомобиля Михаила в момент аварии, есть вероятность, что Ефремова "наградят" неизлечимым заболеванием, а именно абсансной эпилепсией.
Телеканал РЕН ТВ информирует, что адвокаты Ефремова собираются "переложить" всю вину на припадок, который якобы случился у актера, когда тот вел машину. При этом сотрудники СМИ отметили, что пока никаких доказательств наличия заболевания у Михаила нет.
Напомним, что ранее актер сознался в содеянном. Он записал душераздирающее видео, в котором сказал, что не знает, как дальше жить. Кроме того, Ефремов активно сотрудничал со следствием и старался материально помочь семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Чем обернется для звезды отечественной сцены смена стратегии поведения в суде, не могут сказать даже опытные юристы.
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