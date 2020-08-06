Та попросила их вести себя на заседании потише

В Пресненском суде Москвы во время рассмотрения дела Михаила Ефремова произошла драка. Поводом стало безобидное замечание одной из журналисток в адрес фанаток артиста.

Сообщается, что во время заседания девушки вели себя слишком шумно. Журналистка "Комсомольской правды" Алена Мартынова сделала им замечание. Поклонницам это крайне не понравилось – сразу после перерыва они подкараулили представительницу СМИ и напали на нее. Девушку схватили за руки и начали тянуть, в результате потасовка продолжилась уже на земле, пишет "Пятый канал".

Разнять конфликтующих вызвались судебные приставы, которые вывели фанаток из здания суда и пообещали, что те больше никогда не смогут появиться там снова.

В целом обстановка на заседании по делу Ефремова оказалась очень накаленной. Адвокат артиста Эльман Пашаев даже поднял голос на свою экс-сотрудницу прилюдно. Девушка пришла в суд со стороны потерпевшего, передает телеканал "360".