Разъяренные фанатки Ефремова набросились на журналистку

Разъяренные фанатки Ефремова набросились на журналистку
Михаил Ефремов. Фото: ТАСС
Та попросила их вести себя на заседании потише

В Пресненском суде Москвы во время рассмотрения дела Михаила Ефремова произошла драка. Поводом стало безобидное замечание одной из журналисток в адрес фанаток артиста. 

Сообщается, что во время заседания девушки вели себя слишком шумно. Журналистка "Комсомольской правды" Алена Мартынова сделала им замечание. Поклонницам это крайне не понравилось – сразу после перерыва они подкараулили представительницу СМИ и напали на нее. Девушку схватили за руки и начали тянуть, в результате потасовка продолжилась уже на земле, пишет "Пятый канал". 

Разнять конфликтующих вызвались судебные приставы, которые вывели фанаток из здания суда и пообещали, что те больше никогда не смогут появиться там снова. 

В целом обстановка на заседании по делу Ефремова оказалась очень накаленной. Адвокат артиста Эльман Пашаев даже поднял голос на свою экс-сотрудницу прилюдно. Девушка пришла в суд со стороны потерпевшего, передает телеканал "360"

Евгения НАГОРСКАЯ

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