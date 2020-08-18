Сам артист отстраненно читал книгу и не влезал в споры

Сегодня в Пресненском суде состоялось слушание по делу Ефремова. По сообщению СМИ, адвокат актера Эльман Пашаев вступил в словесную перепалку с адвокатом потерпевшей стороны. Сам Михаил Олегович был настолько увлечен чтением, что даже не поднял головы.

Сообщается, что спор между адвокатами сторон начался после вопроса Пашаева. Он поинтересовался, как долго умирал курьер Сергей Захаров. Судья уточнил, является ли вопрос корректным, на что юрист ответил утвердительно.

Адвоката потерпевшей стороны задело такое поведение оппонента. После начавшейся словесной перепалки он назвал действия защитника Ефремова "показательным выступлением", сообщает телеканал “Царьград”.

В это время виновник смертельной аварии спокойно читал какую-то книгу. Его не волновало происходящее в зале заседаний. Как передают СМИ, он ни разу не поднял голову и не принял участие в слушаниях.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла в начале июня. Экспертиза обнаружила в крови актера алкоголь. Однако он не признал свою вину, так как якобы ничего не помнит.

Ранее появилась информация, что Ефремов перенес инсульт. Из-за этого слушания по делу пришлось отложить на неделю.