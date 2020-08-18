Семья погибшего Сергея Захарова заявили к актеру новый иск

Сегодня, 18 августа, в Пресненском суде состоялось слушание по делу Ефремова. Семья Сергея Захарова, который погиб после аварии с участием актера, подала против обвиняемого иск. Родственники курьера потребовали от Михаила один рубль.

Свое решение потерпевшие объяснили тем, что не нуждаются в "кровавых деньгах" Ефремова. Именно поэтому в качестве компенсации они потребовали символическую сумму.

"Грязные деньги подсудимого Ефремова М.О. нам не нужны", – говорится в иске.

Семья Захарова заявила, что никогда и ни за что мне сможет простить Ефремова, даже в случае его раскаяния. Авторы текста также подчеркнули, что нет денег, которые смогли бы восполнить им потерю "отца, мужа, брата", уточняет Телеграм-канал "Mash".

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло больше месяца назад. В результате аварии скончался курьер Сергей Захаров.



11 августа состояние Михаила Олеговича ухудшилось. Прямо из зала суда актера в предынсультном состоянии отвезли в больницу. Однако сегодня Ефремов появился на заседании "на своих двоих".



