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Сегодня, 18 августа, в Пресненском суде состоялось слушание по делу Ефремова. Семья Сергея Захарова, который погиб после аварии с участием актера, подала против обвиняемого иск. Родственники курьера потребовали от Михаила один рубль.
Свое решение потерпевшие объяснили тем, что не нуждаются в "кровавых деньгах" Ефремова. Именно поэтому в качестве компенсации они потребовали символическую сумму.
"Грязные деньги подсудимого Ефремова М.О. нам не нужны", – говорится в иске.
Семья Захарова заявила, что никогда и ни за что мне сможет простить Ефремова, даже в случае его раскаяния. Авторы текста также подчеркнули, что нет денег, которые смогли бы восполнить им потерю "отца, мужа, брата", уточняет Телеграм-канал "Mash".
Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло больше месяца назад. В результате аварии скончался курьер Сергей Захаров.
11 августа состояние Михаила Олеговича ухудшилось. Прямо из зала суда актера в предынсультном состоянии отвезли в больницу. Однако сегодня Ефремов появился на заседании "на своих двоих".
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