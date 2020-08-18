Потерпевшие по делу Ефремова в качестве компенсации получат 1 рубль

Потерпевшие по делу Ефремова в качестве компенсации получат 1 рубль
Михаил Ефремов. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Семья погибшего Сергея Захарова заявили к актеру новый иск

Сегодня, 18 августа, в Пресненском суде состоялось слушание по делу Ефремова. Семья Сергея Захарова, который погиб после аварии с участием актера, подала против обвиняемого иск. Родственники курьера потребовали от Михаила один рубль. 

Свое решение потерпевшие объяснили тем, что не нуждаются в "кровавых деньгах" Ефремова. Именно поэтому в качестве компенсации они потребовали символическую сумму.  

"Грязные деньги подсудимого Ефремова М.О. нам не нужны", – говорится в иске. 

Семья Захарова заявила, что никогда и ни за что мне сможет простить Ефремова, даже в случае его раскаяния. Авторы текста также подчеркнули, что нет денег, которые смогли бы восполнить им потерю "отца, мужа, брата", уточняет Телеграм-канал "Mash".

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло больше месяца назад. В результате аварии скончался курьер Сергей Захаров. 

11 августа состояние Михаила Олеговича ухудшилось. Прямо из зала суда актера в предынсультном состоянии отвезли в больницу. Однако сегодня Ефремов появился на заседании "на своих двоих". 


Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Проблемы с мимикой и головные боли: Лукашенко держится на обезболивающих

Политолог объяснил странное поведение президента на публике

Версию о "втором" виновнике в деле MH17 разгромили

Заявления о сговоре между Нидерландами и Украиной - лишь способ получить популярность, считает политолог

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей