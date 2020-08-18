Пашаев заявил, что сможет доказать невиновность своего подзащитного

Сегодня в Пресненском суде прошло очередное слушание по делу Ефремова. Адвокат Эльман Пашаев обратился к судье с просьбой предоставить защите 1 день перерыва. За это время, по словам правозащитника, в Москву должен приехать тайный свидетель аварии, который докажет невиновность Ефремова.

Однако такая просьба возмутила остальных участников процесса. По их мнению, Пашаев просто тянет время. Судья отклонила запрос правозащитника. Уже завтра состоится следующее слушание.

Стало известно, что тайным свидетелем является Софья Кругликова – жена Михаила Олеговича. Это подтвердил и сам актер, который, наконец, прервал молчание в зале суда и сказал, что им с супругой "не с кем оставить детей", передает слова актера "Комсомольская правда".

Напомним, что авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в самом центре Москвы. В результате ДТП скончался курьер Сергей Захаров.

11 августа актера прямо из зала суда в предынсультном состоянии доставили в одну из столичных больниц, но сегодня Ефремов пришел в суд самостоятельно.

Ранее стало известно, что потерпевшие по делу Ефремова отказались от "кровавых денег" актера и попросили в качестве компенсации 1 рубль.