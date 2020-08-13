Врачам удалось стабилизировать состояние актера

К состоянию здоровья Михаила Ефремова сейчас приковано всеобщее внимание. Хотя врачи смогли стабилизировать состояние артиста, самостоятельно передвигаться он пока не может.

В Сети появилось видео, как работники Боткинской больницы везут актера в инвалидной коляске.

Видео опубликовало издание "Москва 24".

Напомним, 11 августа актера прямо из зала суда отвезли в Боткинскую больницу в предынсультном состоянии. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремов перенес инсульт и сейчас находится в неврологическом отделении.

Ранее "Утро.ру" делилось информацией о состоянии актера. Состояние актера оценивается врачами как средней тяжести, Ефремова уже перевели из реанимации в обычную палату.