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К состоянию здоровья Михаила Ефремова сейчас приковано всеобщее внимание. Хотя врачи смогли стабилизировать состояние артиста, самостоятельно передвигаться он пока не может.
В Сети появилось видео, как работники Боткинской больницы везут актера в инвалидной коляске.
Видео опубликовало издание "Москва 24".
Напомним, 11 августа актера прямо из зала суда отвезли в Боткинскую больницу в предынсультном состоянии. По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремов перенес инсульт и сейчас находится в неврологическом отделении.
Ранее "Утро.ру" делилось информацией о состоянии актера. Состояние актера оценивается врачами как средней тяжести, Ефремова уже перевели из реанимации в обычную палату.
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