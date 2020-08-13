Актера перевели в обычную палату

В Сети появилась информация о состоянии Михаила Ефремова. На данный момент врачам удалось стабилизировать состояние актера.

Из реанимации его перевели в обычную палату, сообщает телеканал "360".

Сейчас актер находится в Боткинской больнице. Медики подтвердили, что Ефремов перенес инсульт. Состояние актера оценивается врачами как средней тяжести, уточняет сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что во вторник Михаила Ефремова без сознания госпитализировали прямо из зала суда.