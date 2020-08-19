Артист должен был выступить 19 августа в качестве обвиняемого

Судебный процесс по делу актера Михаила Ефремова, который проходит в Пресненском суде Москвы, решили прервать из-за экстренной ситуации.

В здании объявлена эвакуация вследствие пожарной тревоги, сообщает РИА "Новости" в своем телеграм-канале.

Ранее "Утро.ру" писало, что адвокаты в ходе одного заседаний по делу артиста Ефремова устроили перепалку прямо в суде.