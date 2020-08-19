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Судебный процесс по делу актера Михаила Ефремова, который проходит в Пресненском суде Москвы, решили прервать из-за экстренной ситуации.
В здании объявлена эвакуация вследствие пожарной тревоги, сообщает РИА "Новости" в своем телеграм-канале.
Ранее "Утро.ру" писало, что адвокаты в ходе одного заседаний по делу артиста Ефремова устроили перепалку прямо в суде.
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