Эксперт попросил суд изучить все возможные причины ДТП

В Пресненском суде Москвы сегодня состоялось очередное слушание по делу Михаила Ефремова. На заседании допросили эксперта Юрия Фиалко, который занимается оценкой транспортных средств. Мужчина рассказал о причинах, которые могли повлиять на случившееся.

По его мнению, аварию могли спровоцировать "сгустки" и "энергетические дыры". Он даже призвал судью обратиться к специальной организации "Космопоиск", чтобы исследовать возможное влияние аномальных явлений.

Специалист уверен, что на данный момент были установлены далеко не все обстоятельства аварии. Во время своего выступления Фиалко предположил, что ДТП могло произойти из-за хакеров. Согласно еще одной версии эксперта, Ефремова на время ослепили лазеры. Не исключил Юрий и "вброс отравляющих веществ" с помощью кондиционера, передают РИА "Новости".

Напомним, что смертоносная авария с участием Михаила Ефремова произошла больше двух месяцев назад. В крови актера обнаружили алкоголь и следы наркотических веществ.

11 августа Михаилу Олеговичу резко стало плохо. Из зала суда актера отвезли в одну из столичных больниц. Адвокат Ефремова заявил, что его подопечный перенес инсульт.

Ранее семья погибшего Сергея Захарова заявила новый иск к актеру. В качестве компенсации пострадавшая сторона получит 1 рубль.