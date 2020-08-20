По некоторым данным, причина кроется в хамском поведении актера

Старший сын Сергея Захарова, ставшего жертвой аварии с участием Михаила Ефремова, решил повысить сумму иска. О намерениях подопечного заявил адвокат Сергей Аверцев.

Ранее Виталий Захаров хотел компенсацию в размере 6,5 млн рублей. Однако, столкнувшись с хамским поведением актера и оскорблениями в свой адрес, сын покойного курьера повысил сумму иска. Теперь он намерен взять с актера на миллион больше, передает газета "Известия".

Напомним, 18 августа в Пресненском суде прошли слушания по делу Ефремова. Были допрошены потерпевшие: супруга покойного курьера, два сына и брат погибшего. Родственники Сергея Захарова подали против обвиняемого иск на сумму в один рубль. Свой поступок они обосновали тем, что не нуждаются в "грязных деньгах" актера.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в начале июня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, известный артист на своей машине вылетел на встречную полосу и протаранил автомобиль Сергея Захарова. Тот от полученных травм скончался. Сам актер вину не признал, так как он якобы ничего не помнит.

Ранее появилась новость о том, что сын Владимира Высоцкого встал на сторону Михаила Ефремова. Он поддержал друга, сказав, что актер всегда отвечает за свои поступки.