Эльману Пашаеву удалось установить личность того, кто находился за рулем вместо актера

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что ему известно, кто находился за рулем машины актера в день смертельной аварии. По словам Эльмана Пашаева, это достаточно знаменитый и непростой человек.

Защитник пообещал, что в скором времени личность загадочного водителя будет раскрыта, передает РЕН ТВ.

"Это будет изюминка" – заинтриговал адвокат.

Как рассказал Пашаев, во время проведения экспертизы автомобиля Ефремова внутри были якобы обнаружены биологические следы не только актера, но и второго человека.

Юрист попросил вернуть дело в прокуратуру, чтобы повторно исследовать имеющиеся доказательства. Однако его запрос был отклонен судьей. В итоге заседание перенесли на пятницу, 21 августа.

Некоторое время назад свидетель со стороны защиты Александр Кобец рассказал, что видел другого человека, находившегося за рулем. По его словам, Михаил Ефремов сидел рядом. Позже стало известно, что свидетель слеп на один глаз. Адвокат семьи погибшего Захарова выразил недоверие к показаниям.

Ранее появилась информация о том, что жена Ефремова откровенно рассказала о состоянии звездного супруга после аварии

Напомним, смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня. Актер, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Сергея Захарова, который от полученных травм скончался.