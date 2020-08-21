Артисту не нравится сформировавшееся о нем мнение

Михаил Ефремов заявил на судебном заседании в Пресненском суде Москвы, что уже на следующие сутки после трагедии всей России "было объяснено, кто преступник и кто убийца".

Как добавил актер "к сожалению, общественное мнение оно такое – верит телевизору", сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Как отмечает источник, на заседании обвиняемый снова сидел в телефоне – в прошлый раз из-за этого ему пришлось писать объяснительную для ФСИН.

Ранее адвокат Эльман Пашаев сообщил, что ему известно, кто находился за рулем машины актера в день смертельной аварии. По его словам, речь идет о знаменитом человеке.