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Михаил Ефремов заявил на судебном заседании в Пресненском суде Москвы, что уже на следующие сутки после трагедии всей России "было объяснено, кто преступник и кто убийца".
Как добавил актер "к сожалению, общественное мнение оно такое – верит телевизору", сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
Как отмечает источник, на заседании обвиняемый снова сидел в телефоне – в прошлый раз из-за этого ему пришлось писать объяснительную для ФСИН.
Ранее адвокат Эльман Пашаев сообщил, что ему известно, кто находился за рулем машины актера в день смертельной аварии. По его словам, речь идет о знаменитом человеке.
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