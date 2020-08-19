Пашаев при решении вопросов не гнушался методами из 90-х

Всего год назад адвокат Михаила Ефремова сам был на скамье подсудимых. Эльман Пашаев получил год условно за избиение. Об этом сообщают СМИ.

История началась в 2016 г. Некая гражданка Светлана Тверская обратилась за помощью к известной блогерше Ольге Лейбман. Женщину обвинили в мошенничестве, а ее родственники всеми силами старались помочь, для этого связались со звездой "Инстаграм" и выдали ей $170 тысяч. Лейбман подыскала для Тверской адвоката, однако спасти женщину от рук правосудия ему не удалось.

Раздосадованная гражданка решила вернуть средства семьи и обратилась уже к Пашаеву. А тот, как утверждает Телеграм-канал Mash, решил забрать у незадачливого адвоката деньги силой. По данным журналистов, юрист зазвал жертву в гости, где избил и заставил написать расписку о возврате средств.

За это защитника Ефремова и приговорили к году условно по решению Мытищинского суда. К слову, Тверскую в итоге освободили, и она улетела в США, а Лейбман заставили вернуть средства.

Проблемы у Ефремова есть и со свидетелем со стороны защиты. Так, ресторатора Татьяну Беркович подозревают в поставке артисту наркотических средств, передает URA.RU.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как адвокаты устроили перепалку прямо во время слушания по делу о смертельном ДТП.