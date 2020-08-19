СМИ: всплыла судимость адвоката Ефремова за криминальные разборки

СМИ: всплыла судимость адвоката Ефремова за криминальные разборки
Михаил Ефремов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Пашаев при решении вопросов не гнушался методами из 90-х

Всего год назад адвокат Михаила Ефремова сам был на скамье подсудимых. Эльман Пашаев получил год условно за избиение. Об этом сообщают СМИ.

История началась в 2016 г. Некая гражданка Светлана Тверская обратилась за помощью к известной блогерше Ольге Лейбман. Женщину обвинили в мошенничестве, а ее родственники всеми силами старались помочь, для этого связались со звездой "Инстаграм" и выдали ей $170 тысяч. Лейбман подыскала для Тверской адвоката, однако спасти женщину от рук правосудия ему не удалось.

Раздосадованная гражданка решила вернуть средства семьи и обратилась уже к Пашаеву. А тот, как утверждает Телеграм-канал Mash, решил забрать у незадачливого адвоката деньги силой. По данным журналистов, юрист зазвал жертву в гости, где избил и заставил написать расписку о возврате средств.

За это защитника Ефремова и приговорили к году условно по решению Мытищинского суда. К слову, Тверскую в итоге освободили, и она улетела в США, а Лейбман заставили вернуть средства.

Проблемы у Ефремова есть и со свидетелем со стороны защиты. Так, ресторатора Татьяну Беркович подозревают в поставке артисту наркотических средств, передает URA.RU.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как адвокаты устроили перепалку прямо во время слушания по делу о смертельном ДТП.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вывоз ценностей?": спецборт РФ вернулся из Минска в Москву

Пользователи гадают, зачем в столицу Белоруссии летал самолет ФСБ

Сотни обманутых: как на туристах наживаются в Крыму

Эксперты намерены создать единую турбазу данных для проверок гостиниц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей