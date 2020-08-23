Ведущий заявил, что ДНК артиста в салоне машины - самый красноречивый аргумент

Ведущий Владимир Соловьев поскандалил с экс-адвокатом актером Михаила Ефремова Эльманом Пашаевым, который призвал его работать рядом с "умными людьми".

На Ютуб-канале шоу "Соловьев Live" был показан документ, согласно которому на подушке безопасности были обнаружены биоматериалы Михаила Ефремова – пот и эпителий. Также было выявлено наличие еще одних частиц, не принадлежавших актеру. Их происхождение не установили из-за вероятной деградации ДНК.

Пашаев сделал акцент на втором пункте, однако Соловьев заявил, что факт обнаружения двух следов от Ефремова красноречивее любого аргумента. В ответ Пашаев, улыбнувшись, отметил, что телеведущий напоминает ему себя в молодости, когда он пытался построить карьеру корреспондента и "был хуже", чем собеседник программы.

Соловьев, в свою очередь, спросил, когда был рожден Пашаев, и отметил, что "старше его на восемь лет".

"Я преподавал там, где вы учились! Очнитесь!" — воскликнул ведущий.

В ответ адвокат заявил, что шокирован наглостью, призвав его поддерживать диалог с "умными людьми".

Также Пашаев рассказал, что на руле машины отсутствовали отпечатки пальцев Ефремова, и показал подтверждающее заключение экспертов. Однако он отказался называть имя того, кто находился за рулем автомобиля во время ДТП.

Ранее стало известно, что актер решил отказаться от услуг прославившегося скандальными высказываниями адвоката Эльмана Пашаева. Ефремов заявил, что больше не нуждается в услугах своих адвокатов – теперь его защитники в суде разжалованы в консультанты.