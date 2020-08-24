Заседание по делу Ефремова перенесли

Очередное слушание состоится 31 августа

Рассмотрение дела о трагедии на дороге с участием Михаила Ефремова перенесли из-за того, что актер до сих пор не определился, кто будет представлять его интересы в суде.

По решению судьи, заседание состоится 31 августа, передает телеканал "360".

Кроме того, знаменитость настаивает на проведении биологической экспертизы, отмечает канал "РЕН ТВ".

Напомним, Михаил Ефремов недавно отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его коллеги Елизаветы Шаргородской. Новых юристов актер пока не подобрал.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Соцсети: Лукашенко эвакуировали на вертолете

Протестующие вплотную подошли к Дворцу независимости

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей