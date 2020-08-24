Очередное слушание состоится 31 августа

Рассмотрение дела о трагедии на дороге с участием Михаила Ефремова перенесли из-за того, что актер до сих пор не определился, кто будет представлять его интересы в суде.

По решению судьи, заседание состоится 31 августа, передает телеканал "360".

Кроме того, знаменитость настаивает на проведении биологической экспертизы, отмечает канал "РЕН ТВ".

Напомним, Михаил Ефремов недавно отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его коллеги Елизаветы Шаргородской. Новых юристов актер пока не подобрал.