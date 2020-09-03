Народ в шоке: Ефремов признал вину в суде

Народ в шоке: Ефремов признал вину в суде
Михаил Ефремов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Обвинение запросило для артиста 11 лет колонии

Эльман Пашаев сегодня выступил с неожиданным заявлением о ходе дела. По его словам, Михаил Ефремов, который долгое время утверждал, что не виновен и даже не сидел за рулем авто, сегодня признает вину в суде. Об этом сообщает телеграм-канал "360". Слова адвоката шокировали народ – одна из журналисток даже вскрикнула.

По его словам, это должно было случиться в ходе заседания. Однако Ефремов признал вину еще до начала прений. Об этом пишет РИА "Новости".

"У меня заявление. Признаю свою вину", – сказал Ефремов.

Сегодня, 3 сентября, проходят прения сторон в Пресненском суде Москвы. На заседании гособвинение сообщит о наказании для Ефремова, которое считает справедливым. Трансляцию ведет телеканал "360".

Почему Ефремов принял решение признать вину, пока остается загадкой. Несмотря на слова Пашаева о том, что артист готов понести наказание, ранее он демонстрировал явное нежелание отправляться за решетку.

Прокурор на прениях сторон уже заявил, что вина Ефремова в смертельной аварии доказана. Обвинение запросило для актера 11 лет колонии общего режима.

У здания суда тем временем, как обычно, царит оживление, обстановка временами напоминает праздник и карнавал. Сегодня поддержать актера пришли три богини-трансвестита.

Смертельная авария с участием Ефремова случилась в Москве 8 июня. В результате столкновения машины артиста с фургоном погиб курьер Сергей Захаров.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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