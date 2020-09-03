Нарядные мужчины пришли поддержать актера

У Пресненского суда, где сегодня проходят прения сторон по делу Ефремова, появились переодетые в богинь мужчины. На вопрос журналиста "Что вы здесь делаете?" они невозмутимо ответили, что пришли поддержать Михаила Олеговича.

Мужчины, одетые в нарядные пышные платья, в женских париках и с накрашенными лицами произвели настоящий фурор. Они привлекли внимание прохожих. На просьбу представиться трансвеститы заявили, что являются безымянными богинями.

Защитники Ефремова понадеялись, что актер вспомнит их. Однако они не уточнили, что имеют в виду.

"Мы за честный суд", – отметили "богини".

Корреспондент "Комсомольской правды" уточнила, считают ли они Ефремова невиновным. На это один из трансвеститов дал незамедлительный ответ. Он отметил, что если артист виновен, то должен будет понести наказание.

"Мы за честность, мы за открытость судебного процесса, мы за справедливость", – подытожили защитники Ефремова.

Стало известно, что Михаил Ефремов сменил свою тактику. Скандально-известный актер все-таки решил признать свою вину в совершенном преступлении.

Напомним, смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла в начале июня. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, артист выехал на встречную полосу и протаранил машину Сергея Захарова. От полученных травм курьер скончался. Долгое время Ефремов не признавал свою вину, постоянно меняя показания и приводя нелепые аргументы.