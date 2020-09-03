Актера вынудили согласиться с обвинениями, считает Джигурда

На сегодняшнем заседании суда произошел неожиданный поворот: Михаил Ефремов признал свою вину. При этом Никита Джигурда считает, что на актера надавили. Он продолжает утверждать, что за рулем был не его коллега в ту роковую ночь, и обязался предоставить доказательства.

Джигурда объяснил: Ефремову пообещали дать условный срок, если он признает вину, поэтому актер это и сделал. "Посмотрим, выполнят обещание те, кто затеяли этот цирк", – добавил он.

Артист уверяет, что Ефремов невиновен – он не сидел за рулем. При этом, по словам Джигурды, имя водителя ему известно. Актер заявил: возможно, оно откроется и народу, если все сложится определенным образом.

"Мы докажем, что Добровинский использовал фейковое видео – подлог. И в итоге Михаил будет оправдан",

– сказал Никита Джигурда в беседе с "Царьградом".

Напомним, ранее появились снимки, на которых видно, что за рулем машины был Михаил Ефремов. Сегодня в суде прокурор запросила для актера 11 лет колонии.