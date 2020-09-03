"Это смертный приговор": Ефремов не сдержался во время оглашения последнего слова

"Это смертный приговор": Ефремов не сдержался во время оглашения последнего слова
Михаил Ефремов. Фото: АГН Москва
Актер считает, что при суровом наказании не доживет до освобождения

Михаил Ефремов выступил с последним словом в суде. Артист, за судебным разбирательством которого наблюдала вся страна, заявил, что признает себя виновным и желает "решить все по-честному".

По словам участника пьяного ДТП, он мог воспользоваться "телефонным правом", и тогда никакого суда бы не было. Но так как Ефремов считает себя приверженцем справедливости, он решил разбираться в ситуации по нормам закона, передает РИА "Новости".

При этом актер хотел бы обойтись без "лишнего экспириенса" – защита Ефремова призывает к "справедливому приговору", однако без лишения свободы, отмечает "ФедералПресс".

В заключительном слове актер заявил, что искренне раскаивается в содеянном. Однако к своему признанию Михаил добавил двусмысленное пояснение: "если это сделал я".

"Алкоголь – дикое зло, если не знаешь меры, попадешь на нары", – отметил знаменитый артист.

Как добавляет издание "Вести", Ефремов считает, что если ему дадут 11 лет тюрьмы, то он не доживет до освобождения.

Кроме того, артист на фоне трагичных событий написал стихотворение "Памяти Сергея Захарова". В нем Ефремов называет себя "омерзительным, пьяным человеком". Текст произведения опубликовала "Комсомольская правда".

Приговор заслуженному артисту России огласят 8 сентября.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему сторона Ефремова рассчитывает на условный срок.

Ольга ФЕДОРОВА

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