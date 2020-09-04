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Родные Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, признались, что из-за поступавших угроз и обострившихся из-за них недугов были вынуждены покинуть страну.
Брат жертвы и его жена не явились в Пресненский суд вместе по делу Михаила Ефремова. Потерпевшие отсутствовали на заседании, однако о ходе процесса их осведомили.
Сейчас Захаровы проживают за пределами РФ. По их словам, причина кроется в элементарном страхе за свою жизнь.
"Нам пришлось уехать, потому что на протяжении последних недель мы и наши дети получали угрозы в свой адрес. К тому же мой муж страдает тяжелой формой псориаза", – рассказала на программе "Прямой эфир" Татьяна, супруга брата погибшего.
Женщина добавила, что у мужа из-за этого обострилась болезнь. Лечиться за границей им предложили медики.
Также Татьяна рассказала, что родственники Захарова подтвердили факт перечисления денежных средств от Эльмана Пашаева, представляющего в суде интересы Ефремова. Однако деньги они сразу же вернули обратно, так как добиваются справедливого суда и намерены явиться на оглашение приговороа.
"Так будет правильно. Нас удовлетворяет приговор, запрошенный для Ефремова", – добавила Татьяна.
В четверг, 3 сентября, Ефремов выступил на процессе с последним словом. Артист обратился к суду с заявлением о том, что признает себя виновным и хочет "решить все по-честному".
Приговор актеру будет оглашен 8 сентября.
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