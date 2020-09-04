Музыкант подивился тому, что творилось в суде

Юрий Лоза резко раскритиковал защитников Михаила Ефремова. По его мнению, все оправдания, которые пыталась выдумать сторона актера, были нелепы.

Музыкант искренне не понимает, как можно вести себя подобным образом после трагического события в центре Москвы. Лоза заявил, что нарушитель всегда должен отвечать за свой проступок, и больше говорить тут не о чем.

"Еще высказываются в суде, ведут линию защиты. Сиди, молчи, жди приговора", – негодует артист.

По мнению знаменитости, часть свидетелей, защищавших Ефремова, были его приятелями и специально явились в суд, чтобы помочь звезде избежать наказания. Они ходили на заседания и давали показания. Однако, Лоза убежден, что свидетелем по делу может быть только очевидец, который непосредственно присутствовал на месте во время происшествия, передает НСН.

Лоза добавил, что сторонникам актера стоило бы поставить себя на место родных жертвы аварии – тогда, скорее всего, они бы заговорили по-другому, отмечает издание "Вечерняя Москва".

Между тем, сегодня стало известно, что родственники погибшего в ДТП с Ефремовым покинули Россию.