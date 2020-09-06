Чтобы срок скостили: едва не угробившая мужа Поргина молится за Ефремова

Чтобы срок скостили: едва не угробившая мужа Поргина молится за Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение"Я сразу засадил и понеслась": опубликована запись тайного совещания Ефремова с Пашаевым
Актриса призналась, что и сама садилась за руль после спиртного

Общество внимательно следит за развитием дела Михаила Ефремова. Ранее актер выступил с последним словом в суде и признал свою вину.  Заслуженная артистка РФ Любовь Поргина рассказала о своем отношении к актеру в связи с последними событиями. 

Актриса призналась, что в актерской "тусовке" многие уже поставили крест на Ефремове и заявляли, что ни при каких обстоятельствах не будут работать с ним и даже отказывались смотреть ему в глаза, если артиста вдруг оправдают. Однако после того, как участник смертельного ДТП признал свою вину, другие актеры вновь начали его уважать. 

Сама Поргина заявила, что будет молиться за актера. 

"Я просто буду молиться за то, чтобы по его работе, по его поведению этот срок сократили, чтобы все-таки пришел, вернулся в эту жизнь порядочным человеком", – цитирует вдову Николая Караченцова канал "НТВ". 

К слову, актриса призналась, что однажды сама села за руль после того, как выпила. Тогда в ее крови нашли 0,3 промилле алкоголя. Такая безответственность чуть не лишила жизни ее супруга и близких друзей. 

Напомним, что ранее Ефремов заявил, что считает, что если ему дадут 11 лет тюрьмы, то он не доживет до освобождения.

Юлия МИХАЙЛОВА

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