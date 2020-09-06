Шокирующий местами разговор стал достоянием общественности

СМИ обнародовали обсуждение последнего слова артиста Михаила Ефремова. На видео опухший актер совещается со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, временами весьма резко высказываясь.

Обсуждалось на кадрах, которые опубликовал телеканал НТВ, обращение Ефремова, которое он сделал ранее в суде. Напомним, актер все же признал вину. В разговоре с адвокатом Михаил предполагает, что его могут посадить на восемь лет, а также рассказывает о событиях рокового дня, когда случилась авария в центре Москвы.

Так, Ефремов говорит, что ничего из того, что случилось в тот день, он не помнит.

"Часа в три дня я помню, хотя нет, ни хрена я, наверное, с утра не помню", – рассказывает актер.

При этом он снова признается, что пить начал с самого утра.

"Проснулся рано, сон алкоголика редок и тревожен, я сразу засадил и понеслась".

Судя по словам Ефремова, актер не настолько богат, как считают родственники погибшего Сергея Захарова. Он высказался в беседе с адвокатом о возможном сроке – актер считает, что ему дадут восемь лет, и компенсации семье жертвы аварии.

"Если восемь лет, так и восемь миллионов пусть, правда, я не знаю, где я их найду".

При этом Ефремов предлагает его расстрелять – мол, тогда представители Захарова останутся без денег.

Приговор артисту огласят уже 8 сентября. Ранее гособвинение запросило для Михаила Ефремова 11 лет колонии.