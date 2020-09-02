Ефремов был за рулем в день аварии: Соловьев нашел железные доказательства

Ведущий показал компрометирующие снимки

Журналист Владимир Соловьев смог найти подтверждение того, что в момент смертельной аварии, произошедшей в центре Москвы 8 июня, актер Михаил Ефремов находился за рулем своего автомобиля.

Ведущий показал снимки артиста, которые были сделаны у места инцидента. На фотографиях видна левая сторона шеи Ефремова в гематомах – как считает Соловьев, это является прямым свидетельством того, что актер был пристегнут ремнем безопасности, который оставляет следы с указанной стороны лишь на водительском сиденье, сообщает "ФедералПресс".

Телеведущий напомнил, что представитель защиты Ефремова Пашаев выразил несогласие с его доказательствами: мол, на какой стороне расположен ремень, значения не имеет, отмечает РИА ФАН.

Журналист добавил, выступая в своем ютуб-шоу "Соловьев Live", что при таких следах актер не мог сидеть на пассажирском кресле.

"Утро.ру" сообщало ранее, что Дана Борисова рассказала о своем опыте общения с Михаилом Ефремовым, когда брала у него большое интервью.

Егор МАЛКОВ

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