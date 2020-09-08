Одиозный артист назвал имя

Никита Джигурда продолжает попытки отстоять невиновность своего друга Михаила Ефремова. Сегодня актер сделал заявление и напрямую обвинил Дарью Белоусову в том, что якобы она была виновницей нашумевшей аварии.

По слухам, Белоусова является любовницей Ефремова. Джигурда уверяет, что его звездный товарищ хотел отвести удар от возлюбленной и взял вину на себя. Артист сослался на выводы эксперта Юрия Макеева, который якобы смог доказать, что на водительском месте находилась актриса театра "Современник" и близкая подруга обвиняемого.

"Дарья Белоусова была за рулем "Джипа", – заявил артист.



Джигурда стал показывать журналистам снимок автомобиля после ДТП и заявил, что на нем видно, как из машины появляется женская нога. По обуви артист смог определить, кому она принадлежит. Джигурда уверен, именно Белоусова врезалась в машину курьера Сергея Захарова. Видеоролик с обращением опубликовало издание LIFE на своем ютуб-канале.

Кроме того, Никита утверждает, что короткие волосы Дарьи якобы ввели в заблуждение одного из свидетелей со стороны защиты Ефремова, который посчитал, что видел молодого человека.

О романе Дарьи Белоусовой и Михаила Ефремова говорят уже давно. Ранее "Утро.ру" рассказывало, что известно о подруге заслуженного артиста РФ.