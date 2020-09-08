Под конец актер, которому сегодня огласили приговор, не смог справиться с эмоциями

В Сети появилось видео, где Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам в колонии общего режима, сидит в "аквариуме" в ожидании автозака.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом RT, актер в медицинской маске сначала просто сидит, повесив голову. После этого он начинает судорожно всхлипывать.

Приговор, который огласили 8 сентября в Пресненском суде, Ефремов выслушал спокойно. Больше нервничала его жена Софья Кругликова. На ней буквально лица не было.

Суд дал Ефремову реальный срок за смертельное ДТП. Актера взяли под стражу.