Ефремов разрыдался в ожидании автозака

Ефремов разрыдался в ожидании автозака
Михаил Ефремов. Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Под конец актер, которому сегодня огласили приговор, не смог справиться с эмоциями

В Сети появилось видео, где Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам в колонии общего режима, сидит в "аквариуме" в ожидании автозака.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом RT, актер в медицинской маске сначала просто сидит, повесив голову. После этого он начинает судорожно всхлипывать.

Приговор, который огласили 8 сентября в Пресненском суде, Ефремов выслушал спокойно. Больше нервничала его жена Софья Кругликова. На ней буквально лица не было.

Суд дал Ефремову реальный срок за смертельное ДТП. Актера взяли под стражу.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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докуражился,ни чо,в тюрьме макароны дают и люди нормальные есть,будешь в самодеятельности куплеты петь и чечерку бить
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