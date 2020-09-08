Уголовное дело могут завести на трех человек

Во вторник, 8 сентября, закончились разбирательства по делу Михаила Ефремова. Актера признали виновным в смертельной аварии и приговорили его к восьми годам колонии. Однако наказание грозит не только артисту – уголовное дело могут возбудить и против свидетелей защиты. Об этом СМИ рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, если суд признает какие-либо из показаний ложными или отвергает их как доказательства, это может обернуться уголовной ответственностью за лжесвидетельство, передает РИА "Новости".

Как стало известно изданию "Лента.ру", материалы по показаниям свидетелей защиты уже выделили отдельно – теперь их планируют отправить в следственные органы.

Наказание грозит трем свидетелям: Александру Кобецу, Андрею Гаеву и Тевану Бадасяну. Именно они заявляли, что в момент аварии видели в машине Ефремова некого мужчину, а сам актер был на пассажирском сиденье, уточняет телеграм-канал АГН "Москва".

Напомним, что Михаилу Ефремову дали реальный срок – восемь лет колонии общего режима. Кроме того, актера лишили водительских прав и обязали выплатить компенсацию сыну погибшего. После оглашения приговора артист не сдержал эмоций в зале суда.