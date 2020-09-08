Не все сдержали слезы: как звезды отреагировали на приговор Ефремову
Пресненский районный суд Москвы наконец-то вынес окончательный приговор по делу Ефремова. Печально известный актер отправится в колонию общего режима на восемь лет. Данное решение суда шокировало многих артистов.
По словам адвоката Марии Золотковской, приговор является чересчур жестоким. Правозащитница объяснила, что за подобное преступление дают гораздо меньший срок.
Кроме того, Золотковская отметила, что ее удивляет быстрота вынесения приговора, передает телеканал "360". Ведь прошло всего три месяца с момента злосчастной аварии.
Звездные коллеги не остались в стороне. Их мнения на счет справедливости наказания для Ефремова разнятся так же, как и показания свидетелей по делу Михаила Олеговича.
Гарик Сукачев согласился, что вынесенный Ефремову приговор является очень жестоким, сообщает "Пятый канал".
"Это очень тяжело" – посочувствовал известный рок-музыкант.
Эвелина Бледанс пожалела Михаила Олеговича. Актриса призналась, что считает такой суровый приговор несправедливым. Мол, Ефремов заслужил послабления в связи с его богатым актерским прошлым.
Любовь Успенская, находящаяся в близких отношениях с Ефремовым, крайне тяжело реагирует на новости о звездном друге. Помощница певицы рассказала, что та переживает и часто плачет, передает "Телепрограмма".
А актер Дмитрий Певцов вовсе отказался комментировать данную ситуацию.
"У нас есть суд. Есть решение суда. В моих дальнейших комментариях смысла нет" – приводит слова артиста RT.
Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Актер сел за руль в нетрезвом виде и выехал на встречную полосу. Он протаранил автомобиль курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался. Слушания по делу Ефремова несколько раз переносили, что было связано с ухудшением состояния артиста.
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