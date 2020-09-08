Не все сдержали слезы: как звезды отреагировали на приговор Ефремову

Не все сдержали слезы: как звезды отреагировали на приговор Ефремову
Михаил Ефремов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Озвученный судом срок шокировал многих

Пресненский районный суд Москвы наконец-то вынес окончательный приговор по делу Ефремова. Печально известный актер отправится в колонию общего режима на восемь лет. Данное решение суда шокировало многих артистов.

По словам адвоката Марии Золотковской, приговор является чересчур жестоким. Правозащитница объяснила, что за подобное преступление дают гораздо меньший срок.

Кроме того, Золотковская отметила, что ее удивляет быстрота вынесения приговора, передает телеканал "360". Ведь прошло всего три месяца с момента злосчастной аварии.

Звездные коллеги не остались в стороне. Их мнения на счет справедливости наказания для Ефремова разнятся так же, как и показания свидетелей по делу Михаила Олеговича.

Гарик Сукачев согласился, что вынесенный Ефремову приговор является очень жестоким, сообщает "Пятый канал".

"Это очень тяжело" – посочувствовал известный рок-музыкант.

Эвелина Бледанс пожалела Михаила Олеговича. Актриса призналась, что считает такой суровый приговор несправедливым. Мол, Ефремов заслужил послабления в связи с его богатым актерским прошлым.

Любовь Успенская, находящаяся в близких отношениях с Ефремовым, крайне тяжело реагирует на новости о звездном друге. Помощница певицы рассказала, что та переживает и часто плачет, передает "Телепрограмма".

А актер Дмитрий Певцов вовсе отказался комментировать данную ситуацию.

"У нас есть суд. Есть решение суда. В моих дальнейших комментариях смысла нет" – приводит слова артиста RT.

Напомним, авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Актер сел за руль в нетрезвом виде и выехал на встречную полосу. Он протаранил автомобиль курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался. Слушания по делу Ефремова несколько раз переносили, что было связано с ухудшением состояния артиста. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей