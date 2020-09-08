Адвокат обжаловал приговор Ефремову

Пашаев пытается вытащить артиста всеми силами

Защита Михаила Ефремова, которому был вынесен приговор по смертельному ДТП в виде 8 лет колонии общего режима, обжаловала решение суда. Об этом сообщил адвокат Эльман Пашаев. 

Как сообщают РИА "Новости", Пашаев подал короткую жалобу на вынесенный Ефремову приговор. 

Напомним, несмотря на просьбу защиты, актера приговорили к реальному сроку. Сразу из зала суда Ефремова увезли в СИЗО. Пока артист ждал конвой после оглашения приговора, он не смог скрыть своих эмоций. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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