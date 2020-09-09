Пашаева назвали мошенником: у Ефремова появился шанс выйти на свободу

Пашаева назвали мошенником: у Ефремова появился шанс выйти на свободу
Фото: Пресненский суд/ТАСС
Действия защиты пошли не на пользу артисту

Вчера, 8 сентября, актеру Михаилу Ефремову, который стал виновником смертельного ДТП, вынесли приговор – 8 лет колонии общего режима. В СМИ и социальных сетях сразу же стали обсуждать решение суда.

Многие посчитали, что в слишком суровом наказании виноват непрофессионализм "мошенника" Эльмана Пашаева. Поклонники и знаменитости настоятельно порекомендовали Ефремову больше не обращаться за помощью к этому юристу. Особенно, если в 2021 году все-таки будет объявлена амнистия и Ефремов получит шанс выйти на свободу. 

К слову, досталось правозащитнику и от его коллег. Так, например,  адвокат со стороны обвинения Анна Бутырина заявила, что актер стал жертвой мошенника. 

"В этом плане мне очень жаль Михаила. Он сам стал жертвой мошенничества", – цитирует юриста "Пятый канал". 

С Бутыриной согласилась ее коллега Татьяна Головкина, которая считает, что адвокат по назначению смог бы сделать для Ефремова гораздо больше, чем Пашаев, который за защиту Михаила Олеговича получил гонорар в размере 11 млн, обещал артисту добиться условного срока или даже освобождения. 

К слову, своим мнением вчера поделилась и скандальная ведущая Ксения Собчак. Светская львица рассказала о шансе Ефремова выйти на свободу, если в следующем году в России будет объявлена амнистия, уточняет URA.RU. "Главное, чтобы не узнал Пашаев", – саркастично отметила ведущая.

Многие знаменитости также считают приговор слишком суровым. Для большинства решение суда стало настоящим потрясением.

Юлия МИХАЙЛОВА

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