Актера не устроили результаты работы правозащитника

Вчера Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло в начале этого лета. Актер получил 8 лет колонии общего режима. Многие юристы посчитали такое наказание слишком суровым, а кто-то даже обвинил Эльмана Пашаева в мошенничестве.

Артисту, видимо, тоже не понравились результаты работы адвоката, поэтому он решил отказаться от услуг своего защитника. К слову, сделал он это уже во второй раз.

"Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев", – цитирует РИА "Новости" члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович.

К слову, сам Пашаев опровергает эту информацию. По его словам, он занят подготовкой расширенной апелляционной жалобы на приговор.

Ранее Ефремову, у которого появился шанс выйти на свободу, посоветовали больше не обращаться к обвиненному в мошенничестве Пашаеву.