Актер постепенно привыкает к новой жизни

Во вторник, 8 сентября, Ефремова признали виновным в смертельном ДТП. Теперь актеру придется провести почти 8 лет в колонии общего режима. Сегодня в Сети появились подробности того, как Михаил Олегович устроился в СИЗО. Оказалось, что не все так плохо, как могло быть.

Стало известно, что артист находится в камере с еще двумя заключеными. Обоих зовут Сергеями. По словам Ефремова, они замечательные люди. В камере у актера стоит телевизор, поэтому ему есть чем заняться по вечерам, уточняет "Комсомольская правда".

Актеру уже принесли первую передачку. Он получил чай, сахар и сигареты. Также семья Михаила Олеговича отправляет ему деньги на карту и подыскивает нового правозащитника, поскольку от сотрудничества с адвокатом Пашаевым Ефремов отказался.

СМИ также рассказали, что актер ел на ужин. Это было картофельное пюре и вареная селедка.

Ранее Ефремову посоветовали прекратить работать с Пашаевым, которого обвинили в мошенничестве.