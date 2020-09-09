Стало известно содержимое первой передачки Ефремову

Стало известно содержимое первой передачки Ефремову
Михаил Ефремов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актер постепенно привыкает к новой жизни

Во вторник, 8 сентября, Ефремова признали виновным в смертельном ДТП. Теперь актеру придется провести почти 8 лет в колонии общего режима. Сегодня в Сети появились подробности того, как Михаил Олегович устроился в СИЗО. Оказалось, что не все так плохо, как могло быть. 

Стало известно, что артист находится в камере с еще двумя заключеными. Обоих зовут Сергеями. По словам Ефремова, они замечательные люди. В камере у актера стоит телевизор, поэтому ему есть чем заняться по вечерам, уточняет "Комсомольская правда".

Актеру уже принесли первую передачку. Он получил чай, сахар и сигареты. Также семья Михаила Олеговича отправляет ему деньги на карту и подыскивает нового правозащитника, поскольку от сотрудничества с адвокатом Пашаевым Ефремов отказался

СМИ также рассказали, что актер ел на ужин. Это было картофельное пюре и вареная селедка. 

Ранее Ефремову посоветовали прекратить работать с Пашаевым, которого обвинили в мошенничестве. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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