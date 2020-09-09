Кто подставил Ефремова: артист назвал имя
Осужденный на восемь лет Михаил Ефремов провел первую ночь в СИЗО. Условия в камере, как рассказал сам артист, неплохие, но спал он все равно плохо: думает, как оспорить приговор. В столь большом сроке актер винит своего адвоката Эльмана Пашаева, с которым, как оказалось, он сотрудничать не хотел.
Ефремов признался: такого приговора он не ожидал, ведь обычно за ДТП со смертельным исходом дают не восемь лет, а меньше. Кроме того, Пашаев обещал ему совсем другое.
"Адвокат меня "подставил" на эти восемь лет",
– вздыхает актер. По его словам, с защитником он договор не продлевал, а тот все равно заявился к нему в камеру утром. Пашаев заявил Ефремову, что его к актеру направила жена Софья Кругликова, но вот сам артист в этом уже сомневается. Он сказал журналистам, что сейчас доверяет только супруге, вот только с ней связи нет.
Сомневается Ефремов и в том, что апелляционную жалобу нужно подавать в последний день, как говорит ему адвокат. "Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно", – поделился с "Московским комсомольцем" осужденный.
На здоровье заслуженный артист не жалуется, с сокамерниками отношения также сложились неплохие. В СИЗО Ефремов будет находиться до вступления приговора в силу, передает "Свободная пресса".
Напомним, вчера актеру вынесли приговор: восемь лет колонии. Однако при определенных условиях у Ефремова появится шанс выйти на свободу в следующем году.
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