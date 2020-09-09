Отсидит три года: Ефремова освободят досрочно при одном условии
Михаил Ефремов не проведет в тюрьме и пяти лет – устроившего смертельное ДТП артиста отпустят раньше. При этом способов уменьшить срок у осужденного несколько. Своим прогнозом поделился заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Эксперт посчитал: актер уже провел около трех месяцев под домашним арестом, в СИЗО, где он сейчас находится, один день считается за два, а сидеть ему там еще около полугода. Кроме того, при примерном поведении и соблюдении режима Ефремова могут освободить досрочно.
"Я думаю, через три с половиной года Ефремов уже будет на свободе",
– высказался Соловьев. Он добавил: смягчить приговор также поможет примирение с семьей Сергея Захарова. Суд обязал Ефремова выплатить им 800 тыс. руб., а они запрашивали 8 миллионов. Если же актер выплатит эту сумму, возможно, он отсидит меньше восьми лет, считает юрист.
Соловьев, как и многие другие, отметил в беседе с РИА ФАН: адвокат Эльман Пашаев только навредил актеру. "Пашаев не отработал ни рубля – приговор артисту был вынесен достаточно суровый", – озвучил юрист позицию, ранее высказанную Ефремовым.
Напомним, что у актера есть шанс выйти на свободу не через три с половиной года, а еще раньше – в 2021-м.
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