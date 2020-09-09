"Эта болезнь умеет ждать": Ефремову грозит черное пьянство после выхода на свободу
Тюремное заключение способно продлить жизнь Михаилу Ефремову, который страдает от алкогольной зависимости. Однако, вполне вероятно, он начнет еще больше злоупотреблять спиртным после освобождения, считает врач-нарколог Алексей Казанцев.
Эксперт уверен, что вряд ли тюремные изоляторы смогут предоставить заключенному психолога, которые могут излечить его от вечной проблемы. Существуют печальные прецеденты, когда вышедшие на свободу начинали пить еще больше, чем до заключения. К тому же, неизвестно, как артист перенесет возникшую ситуацию.
Казанцев отметил, что вероятен и благоприятный исход: бывает, что люди начинают задумываться о своем здоровье после злоупотребления алкоголем – человек "достиг дна" и начинает делать соответствующие выводы.
Стоит помнить и о том, что Ефремов страдает хроническими заболеваниями – сам актер заявлял о бронхите и гипертонии. А на вид артист выглядит куда старше своего возраста – изоляция может продлить ему жизнь. Заключенным, как известно, алкоголь запрещен. А администрация будет внимательно наблюдать за тем, чтобы Ефремов соблюдал это правило.
Казанцев также рассказал, что за все время в его врачебной практике ни один из пациентов не смог найти меру в употреблении алкоголя – однажды к нему обратился за помощью взрослый мужчина, который избегал спиртного на протяжении двадцатилетия. Однако в один момент он ушел в месячный запой.
"Эта болезнь умеет ждать", – объяснил нарколог в беседе с РИА ФАН.
Ранее стало известно, как Ефремов провел первый день в тюрьме. Артист находится в камере с еще двумя заключенными.
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