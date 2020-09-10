Вину актера он поставил под сомнение

Прославившийся на детальном анализе трагедии с тургруппой Дятлова эксперт Валентин Дегтярев поделился своим мнением о смертельном ДТП с Ефремовым.

Специалист подробно изучил видеоролик с уличных камер, на который попал момент аварии. Он признал, что качество съемки оставляет желать лучше, однако ему все же удалось разглядеть то, что не приняли во внимание другие.

Дегтярев уверяет, что на этом ролике отчетливо видно, что в "Джипе" открыта правая дверца с пассажирской стороны. У него даже создалось ощущение, что пассажир пытается выскочить из машины на полном ходу.

Кроме того, эксперт разглядел, что в автомобиле были два человека. Ему удалось увидеть два силуэта в свете фар встречной машины. Своими наблюдениями специалист поделился на интернет-ресурсе "Конт".

Сопоставив эти факты, Дегтярев пришел к выводу, что артист мог сидеть на пассажирском сидении. При этом он был настолько пьян, что даже пытался выйти из машины на полном ходу.

По мнению Валентина, в итоге водитель не справился с управлением, произошла страшная авария. После чего виновник трагедии удалился, оставив пьяного и оглушенного Ефремова разбираться с ситуацией.

Напомним, недавно суд вынес решение по нашумевшему делу Михаила Ефремова. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима.