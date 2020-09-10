Специалистам пришлось выпиливать помятую дверь болгаркой

Эксперты издания "Авторевю" решили провести краш-тест фургона ВИС-2349, построенного на базе Lada Granta. Специалисты разогнали транспорт до 64 километров в час и ударили его передом о сминаемый барьер в виде бетонной стены.

В результате был сильно деформирован моторный отсек – он смялся практически полностью. Впрочем, утверждают специалисты, так и должно быть. Подушка безопасности сработала в штатном режиме. Вслед за моторным отсеком сломалась стойка ветрового стекла, в некоторых местах она порвалась.

Дверной проем сократился, а манекен очень аккуратно попал головой прямо в ее центр. Картина могла быть и хуже – кузов мог наехать на кабину и раздавить ее сзади, однако остался на месте.

Но есть и весьма неприятный сюрприз: эксперты не смогли открыть двери. Пришлось их выпиливать болгаркой на протяжении 20 минут, что сильно осложняет эвакуацию водителя.

Специалисты осмотрели манекен водителя и кабину: педали сместились практически на 25 см назад и на 10 см вверх – ступни и голени не зажало, однако такое перемещение выше пороговых значений. В зоне повышенного риска оказались грудная клетка, ступни с голенями и бедра, заявил ведущий обзора краш-теста, опубликованного на ЮТуб-канале.

Руль сместился назад на 16 см. В целом деформация кузова гораздо хуже, чем у базовой "Гранты".

Причина, считают эксперты, кроется в следующем: "ВИС" – машина без полноценного кузова. То есть вместо задней части имеется лишь коробка, и поэтому передняя часть приняла на себя весь удар. Еще одной причиной может быть низкое качество кузова: автомобиль выпуска 2020 года уже имеет следы ржавчины в сварочных швах.

В проведенных испытаниях ВИС-2349 набрал лишь 3,7 балла из 16.

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