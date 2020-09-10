Пашаев не получил от Ефремова ни копейки

Адвокат сделал новое заявление после приговора артисту

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший в суде интересы актера Михаила Ефремова, заявил, что оказывал помощь своему подопечному на безвозмездной основе.

Защитник рассказал, что вся адвокатская команда из шести человек, включая его самого, обходилась без гонораров. Юрист объяснил, что такое решение принял сам из-за того, что Ефремов сначала не отрицал свою вину в смертельном происшествии – в этом случае защита требуется, но лишь для определенных процессуальных вопросов, сообщает "Москва 24". Однако позже Пашаев якобы уверился в том, что подзащитный невиновен.

Также адвокат заявил, что накануне посещал своего подзащитного в тюрьме. Он рассказал, что Ефремов отказался от его услуг из-за многочисленных советов общественных деятелей, суливших обвиняемому "хорошую жизнь". Более того: они уговаривали актера свалить всю вину на адвоката.

Суд приговорил Ефремова к восьмилетнему заключению за совершение ДТП, в результате которого скончался один человек.

Егор МАЛКОВ

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