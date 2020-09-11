Бывший заключенный рассказал, что актер у надо побольше платить денег охранникам

На днях Михаилу Ефремову вынесли приговор – он получил 8 лет колонии общего режима. Бывший заключенный Виталий Реутов, который отсидел в тюрьме 10 лет, решил рассказать, в каких условиях виновник смертельного ДТП будет отбывать наказание.

Сейчас актер находится в следственном изоляторе и, считает автор видеоролика, который был опубликован на ютуб-канале "Кто по жизни", там у него "вип-хата". Живет в тюрьме он так, как многие мечтают жить на свободе. По словам Реутова, в камере Ефремова есть все: и мягкая кровать, и холодильник, забитый деликатесами и хорошим виски, и плазменный телевизор. По желанию можно даже позвать "девочек".

К слову, Ефремову могут еще разрешить пользоваться телефоном, если он "финансово простимулирует" охрану, уточняет "Царьград".

В колонии будет сложнее, однако и там Ефремов сможет жить в комфортных условиях, считает Реутов. Если актер заплатит определенную сумму, тогда он сможет попасть в профилакторий, который мало чем отличается от привычного санатория.

"Но как бы оно ни было, Ефремов сидеть будет нормально, если будет платить", – подытожил блогер.

Ранее назвали условие, при котором актера освободят досрочно.