Пашаев может оказаться в одном СИЗО с Ефремовым

Юриста подозревают в подготовке к судебному процессу трех лжесвидетелей

Адвокат Эльман Пашаев, который является защитником заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова в деле смертельного ДТП, может оказаться в одном СИЗО вместе со своим клиентом.

Как заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева, юристу грозит уголовная ответственность, если будет доказан факт, что он подговаривал очевидцев аварии, которая произошла 8 июня 2020 г. на Смоленской площади, давать ложные показания в зале суда и вводить судью Елену Абрамову в заблуждение.

Отмечается, что адвокат мог готовить к судебному процессу трех лжесвидетелей.

По словам правозащитницы, Пашаев может очутиться в одном следственном изоляторе с Ефремовым, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, 8 сентября известный актер признан Пресненским судом Москвы виновным в ДТП со смертельным исходом и получил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Он был взят под стражу прямо в зале суда.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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