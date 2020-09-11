"Самая козырная должность": Ефремову предрекли особые условия в тюрьме

"Самая козырная должность": Ефремову предрекли особые условия в тюрьме
Михаил Ефремов. Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
С серьезными проблемами в колонии актер не столкнется, считает эксперт

У осужденного на восемь лет Михаила Ефремова есть шанс провести эти годы за решеткой максимально комфортно. При определенных условиях артисту даже могут выделить отдельную камеру. Об этом рассказал эксперт по тюремному быту Александр Сидоров, также известный как Фима Жиганец.

"Библиотекарь – это самая вкусная и козырная должность на зоне",

– заявил писатель. Библиотекари в колонии являются неким связующим звеном между работниками и осужденными – к ним все обращаются за помощью. Кроме того, им выделяют и отдельные комнаты для жилья, пояснил Жиганец.

По его мнению, в тюрьме больших проблем у Ефремова не будет, какую бы должность он ни занял: его в любом случае ждут льготы. "Посидит какое-то время, а потом, думаю, пойдет разговор об условно-досрочном освобождении", – поделился эксперт в беседе с URA.RU.

Сегодня актера перевели из карантинной камеры в обычную. Теперь он живет еще с двумя заключенными, рассказал член ОНК Георгий Иванов RT. До вступления приговора в силу Ефремов будет находиться в СИЗО №5. По словам одного из бывших заключенных, условия у артиста для тюрьмы очень комфортные: холодильник забит деликатесами и алкоголем.

А вот бывшей жене Ефремова сейчас нелегко: у Ксении Качалиной не хватает денег даже на еду.

Карина СИРАЗОВА

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