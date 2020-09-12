Танцы в полотенце под шансон: Пашаев объяснился после кадров вечеринки "в честь приговора" Ефремову

Танцы в полотенце под шансон: Пашаев объяснился после кадров вечеринки "в честь приговора" Ефремову
Михаил Ефремов. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Адвокат удивился, что видео попало в Сеть

Эльману Пашаеву не удалось вытащить Михаила Ефремова – актеру дали восемь лет колонии. Через день после оглашения приговора возникло неожиданное видео с домашней вечеринки адвоката, где он танцует с женой. В Сети решили: Пашаев отмечает заключение клиента. Сегодня экс-защитник Ефремова сам объяснил происходящее.

На ролике адвокат веселился со своей супругой Аленой, которая зажигала под "Мурку". Сам Пашаев вышел в одном полотенце, а затем поспешно удалился из кадра, когда заметил камеру. Жена уже в одиночестве взялась за микрофон и продолжила вечеринку. На столе можно разглядеть бутылку виски, колу и семечки – вероятно, супруги выпивали в компании друзей.

Эльман Пашаев объяснил журналистам, что ролик старый – 2017 года. А вот как видео оказалось в Сети, да еще и сразу же после приговора Ефремову, адвокат ответить не смог. "Я не знаю", – сказал он.

Как отмечает "Комсомольская правда", то, что кадры архивные, видно невооруженным глазом. Это можно понять, если сравнить прически Пашаева, да и жена адвоката выглядит уже по-другому.

Видео с танцами адвоката опубликовал телеграм-канал "НеМалахов".

Недавно стало известно, что Пашаев тоже рискует оказаться за решеткой. Юриста могут обвинить в подготовке лжесвидетелей.

Карина СИРАЗОВА

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