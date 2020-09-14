Условия пребывания актера в следственном изоляторе мало похожи на тюремные

На данный момент Михаил Ефремов находится в московском СИЗО-5. По словам знающих людей, пребывание там больше похоже на отдых в санатории. Стало известно, чем питается известный актер. Его меню абсолютно не похоже на тюремное.

На сайте ФСИН при выборе нужного следственного изолятора можно увидеть, какие дополнительные опции открыты для заключенных. Так, за отдельную стоимость есть возможность заказать горячие блюда или дополнительное питание, перевести деньги на счет, а также купить различные бытовые товары.

В разделе "Дополнительное питание" в глаза сразу же бросается разнообразие меню, которое с трудом можно назвать тюремным. Утка по-пекински, чебуреки с мясом, шашлык, курица с апельсинами и многое другое – этим кормят преступников в СИЗО-5.

Также есть приятный бонус для любителей сладкого. В меню можно выбрать торты и пирожные разных видов. Более того, порадуются и вегетарианцы – для них разработан специальный рацион питания.

Находясь в СИЗО, Михаил Олегович может приобрести молочные продукты, выпечку, колбасные изделия и сигареты, передает "Свободная пресса".

В список доступных непродовольственных товаров входят постельное белье, шашки, лото, а также термобелье. Таким образом, Ефремов пребывает в действительно щадящих условиях.

Ранее стало известно, что актеру предрекли особые условия в тюрьме.