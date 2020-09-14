Якобы адвокат не соизволил опросить тех, кто видел за рулем другого человека в день ДТП

Сестра Михаила Ефремова откровенно рассказала о своем звездном брате. Среди затрагиваемых тем были приговор, готовящаяся апелляция и работа адвоката Эльмана Пашаева. Как раз по поводу последнего удалось выяснить интересные подробности.

На вопрос журналиста об отношении к Пашаеву Анастасия рассказала, что он очень бездарно выполнял свои обязанности, передает StarHit.

По словам женщины, с самого начала адвокат несерьезно отнесся к возлагаемой на него ответственности. Пашаев ссылался на то, что у него много других дел.

"Он очень многое упустил, на мой взгляд", – отметила сестра Ефремова.

Далее Анастасия пояснила, что она имеет в виду. Якобы в день приговора к ней подошла женщина – свидетельница ДТП, которая своими глазами видела, что за рулем был не Ефремов. Она сообщила об этом Пашаеву, надеясь на личную встречу, но тот только отмахнулся.

Сестра Ефремова добавила, что это был не первый случай. Пашаев несколько раз отказывал предполагаемым свидетелям ДТП.

Напомним, авария с участием Ефремова произошла в начале июня. Находясь в нетрезвом состоянии, актер спровоцировал ДТП со смертельнымисходом. Ему дали 8 лет колонии общего режима. На данный момент Михаил Олегович пребывает в московском СИЗО-5.

Ранее стало известно, какое меню доступно для Ефремова в СИЗО.