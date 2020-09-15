"Кто она такая?": сестра Ефремова вычеркнула Поргину из своей жизни после скандала

"Кто она такая?": сестра Ефремова вычеркнула Поргину из своей жизни после скандала
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причина кроется в словах Людмилы Андреевны об актере

В одном из интервью сестра Михаила Ефремова высказалась о своем отношении к Людмиле Поргиной. После громкого заявления актрисы Анастасия не хочет с ней знаться.

При упоминании журналистом неожиданного высказывания Поргиной Анастасия отреагировала довольно эмоционально.

"Кто такая Поргина? Жена артиста Караченцова" – отрезала она.

Хотя, по словам Анастасии, до трагедии женщины находились в дружеских отношениях. Более того, они были соседками, сообщает "СтарХит".

Дело в том, что ранее Людмила Поргина отметила, что тюрьма пойдет Ефремову на пользу. По мнению актрисы, это поможет Михаилу Олеговичу победить пьянство и по итогу выйти на правильный путь. Она также предположила, что актер откроет в тюрьме какой-нибудь театр, передает WomanHit.

После данного высказывания отношение сестры Ефремова к вдове Караченцова испортилось. Анастасия заявила, что навсегда вычеркнула бывшую подругу из своей жизни.

"Для меня такие люди умерли раз и навсегда" – отметила Анастасия, имея в виду тех, кто плохо высказывается о звездном брате.

Больше говорить о Людмиле Андреевне она не захотела.

Ранее появилась информация о том, что Поргина сделала откровенное признание. По словам актрисы, однажды она так же, как и Михаил Ефремов, села за руль в нетрезвом виде, что чуть не спровоцировало трагедию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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