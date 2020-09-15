Минюст накажет адвокатов по делу Ефремова

Причина кроется в публичных выступлениях правозащитников

В адвокатские палаты субъектов Российской Федерации внесли представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского и о лишении Эльмана Пашаева статуса адвоката. Это связано с их неподобающим поведением в суде.

В документе говорится, что адвокатская работа Добровинского и Пашаева нарушила законодательство, а также профессиональный кодекс. Оба продемонстрировали неуважение к собственной профессии.

Напомним, Эльман Пашаев защищал интересы виновника аварии Михаила Ефремова. Александр Добровинский представлял сторону родственников погибшего Сергея Захарова. Во время слушаний правозащитники устраивали словесные баталии, что и поставило под сомнение их профессионализм.