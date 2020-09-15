Актер находится в "отличных" условиях

Михаил Ефремов осваивается в СИЗО. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

По ее словам, в камере с артистом находятся еще трое человек, с которыми он нашел общий язык. В камере, как поведала Потяева РИА "Новости", есть уединенное место, телевизор и холодильник. Она добавила, что актер приходит в себя после перенесенного стресса из-за попадания в СИЗО.

Ефремов также читает сокамерникам, которые посвящают его в жизнь в СИЗО. Он также встретился с новыми адвокатами. Одного из них, по информации "МК", зовут Роман Филиппов.

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии-поселения из-за ДТП, которое привело к смертельному исходу. Актер намерен подать апелляцию.