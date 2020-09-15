Жили в съемной квартире: всплыли подробности отношений Ефремова с любовницей

Жили в съемной квартире: всплыли подробности отношений Ефремова с любовницей
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соседи по апартаментам часто видели актера и Дарью Белоусову вместе

8 сентября Михаилу Ефремову огласили приговор. Актеру предстоит провести 8 лет в колонии общего режима. В Сети и на федеральных каналах продолжают перемывать кости виновнику смертельного ДТП. Теперь добрались и до его личной жизни. Стало известно, что актер долгое время жил в съемной квартире со своей подругой и коллегой Белоусовой. 

Хозяйка квартиры рассказала, что Михаил был частым гостем Дарьи. Девушка ни один раз "приносила" домой пьяного артиста на своих плечах, а соседи рассказали о том, что они часто ходили вместе за покупками и курили на балконе. 

Однако больше всего владелицу апартаментов удивило то, в каком состоянии находилась квартира после "сожительства" Белоусовой и Ефремова. Во время шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" она пожаловалась, что сумма ущерба составила 365 тысяч рублей. 

"Вот это окно было разбито Ефремовым, когда он не мог попасть в квартиру, которую считал по праву своей, потому что оплачивал. Холодильник не работает, плита – через пень колоду", – рассказала Анна Зехерман. 

Кроме того, в квартире треснул унитаз, а прожженные ковры и постельное белье и вовсе пришлось выкинуть. 

Не так давно стало известно, что актер постепенно приходит в себя после перенесенного стресса и осваивается в СИЗО. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Появилось первое фото Навального после выхода из комы

Оппозиционер потихоньку приходит в себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей