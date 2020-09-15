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8 сентября Михаилу Ефремову огласили приговор. Актеру предстоит провести 8 лет в колонии общего режима. В Сети и на федеральных каналах продолжают перемывать кости виновнику смертельного ДТП. Теперь добрались и до его личной жизни. Стало известно, что актер долгое время жил в съемной квартире со своей подругой и коллегой Белоусовой.
Хозяйка квартиры рассказала, что Михаил был частым гостем Дарьи. Девушка ни один раз "приносила" домой пьяного артиста на своих плечах, а соседи рассказали о том, что они часто ходили вместе за покупками и курили на балконе.
Однако больше всего владелицу апартаментов удивило то, в каком состоянии находилась квартира после "сожительства" Белоусовой и Ефремова. Во время шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" она пожаловалась, что сумма ущерба составила 365 тысяч рублей.
"Вот это окно было разбито Ефремовым, когда он не мог попасть в квартиру, которую считал по праву своей, потому что оплачивал. Холодильник не работает, плита – через пень колоду", – рассказала Анна Зехерман.
Кроме того, в квартире треснул унитаз, а прожженные ковры и постельное белье и вовсе пришлось выкинуть.
Не так давно стало известно, что актер постепенно приходит в себя после перенесенного стресса и осваивается в СИЗО.
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